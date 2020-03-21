Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

Москва, 21 марта. Диетологи рассказали, как нужно правильно питаться во время пандемии коронавирусной инфекции.

В этот период людям нужно беречь и укреплять свой иммунитет, поэтому лучше обращать внимание в магазинах не на гречку и консервы, а на овощи, фрукты и зелень. Врач-диетолог Дарья Русакова заметила, что в группе риска находятся пожилые люди, у которых ослабли защитные функции организма, поэтому им нужно большее количество белка и витаминов. Кроме того, по ее словам, нужно употреблять достаточное количество жидкости и добавить в свой рацион питания рыбу, морепродукты, птицу, молочные продукты.

Диетолог Маргарита Королева пояснила, что сейчас наступило время, когда абсолютно каждый должен позаботиться о грамотном выстраивании рациона питания, чтобы укрепить иммунитет. По ее словам, важно употреблять разнообразные продукты и не поддаваться панике, скупая с прилавков магазинов гречку и консервы. Последний продукт, как заметила Королева, является переработанным, поэтому лучше от него отказаться совсем. Крупы лучше есть три-четыре раза в неделю. По словам диетолога, этого количества более чем достаточно.

«Крупы, любые орехи нужно замочить в воде, чтобы их ферментировать, этот продукт тогда будет лучше усваиваться и поддерживать микрофлору кишечника. А во-вторых, такие продукты освободятся от фитиновой кислоты, которая удерживает фосфор, привлекает к себе цинк, магний и железо, столь необходимые нам сейчас, и не дает им усвоиться», — поделилась Королева.

Она также отметила, что богаты витаминами моченые яблоки — источник молочно-кислых бактерий, которые поддержат микрофлору кишечника.

Диетолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты лучше не включать в свой рацион питания. По ее словам, лучше есть поменьше сахара, который «негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий». Также нужно сократить потребление жареной пищи и фастфуда.

«У кого есть возможность, выбирать индейку, цесарка, мясо перепела и куриное мясо. Два раза в неделю может быть мясо говядины, телятины», — заметила Русакова, отметив, что благотворное влияние на иммунитет оказывает белок животного происхождения.

По словам Маргариты Королевой, организм нуждается и в антиоксидантах. Она объяснила, что высокий уровень витамина С позволяет защитить клетку от внедрения патогенного фактора.

«Например, в квашенной капусте полностью сохраняется витамин С, и можно получать его оттуда, также зеленые овощи и листовые салаты. Обязательно еще нужен цинк. Это зерновые, а также источники полноценного белка — мясо птицы богато цинком. Также им богаты и морепродукты, это то, что укрепляет наш иммунитет и помогает держать оборону», — отметила Королева.

Кроме того, диетологи советуют добавить в свой рацион питания продукты, содержащие витамины группы В, А и магний. Так, витамин А можно получить из состава нерафинированных растительных масел. При этом, по словам специалистов, останавливаться исключительно на оливковом не стоит, так как «много полиненасыщенных жирных кислот, особенно класса омега-3, находится в составе льняного масла».

Если у человека нет непереносимости чеснока и лука, то и эти продукты можно употреблять. Они, как рассказали диетологи, очень помогают иммунитету. К примеру, в день можно съесть один-два зубчика чеснока. Он «имеет серу в составе, которая поддерживает систему естественной детоксикации на уровне работы наших генов», отметила Королева.

«И, конечно, много надо пить воды, это не только скорость метаболических процессов, но это и хорошая детоксикация. Мы будем быстро выводить из организма все, что накапливается», — резюмировала диетолог.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Из симптомов — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.