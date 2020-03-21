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Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

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Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

Москва, 21 марта. Диетологи рассказали, как нужно правильно питаться во время пандемии коронавирусной инфекции.

В этот период людям нужно беречь и укреплять свой иммунитет, поэтому лучше обращать внимание в магазинах не на гречку и консервы, а на овощи, фрукты и зелень. Врач-диетолог Дарья Русакова заметила, что в группе риска находятся пожилые люди, у которых ослабли защитные функции организма, поэтому им нужно большее количество белка и витаминов. Кроме того, по ее словам, нужно употреблять достаточное количество жидкости и добавить в свой рацион питания рыбу, морепродукты, птицу, молочные продукты.

Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

Диетолог Маргарита Королева пояснила, что сейчас наступило время, когда абсолютно каждый должен позаботиться о грамотном выстраивании рациона питания, чтобы укрепить иммунитет. По ее словам, важно употреблять разнообразные продукты и не поддаваться панике, скупая с прилавков магазинов гречку и консервы. Последний продукт, как заметила Королева, является переработанным, поэтому лучше от него отказаться совсем. Крупы лучше есть три-четыре раза в неделю. По словам диетолога, этого количества более чем достаточно.

«Крупы, любые орехи нужно замочить в воде, чтобы их ферментировать, этот продукт тогда будет лучше усваиваться и поддерживать микрофлору кишечника. А во-вторых, такие продукты освободятся от фитиновой кислоты, которая удерживает фосфор, привлекает к себе цинк, магний и железо, столь необходимые нам сейчас, и не дает им усвоиться», — поделилась Королева.

Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

Она также отметила, что богаты витаминами моченые яблоки — источник молочно-кислых бактерий, которые поддержат микрофлору кишечника.

Диетолог Дарья Русакова рассказала, какие продукты лучше не включать в свой рацион питания. По ее словам, лучше есть поменьше сахара, который «негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий». Также нужно сократить потребление жареной пищи и фастфуда.

«У кого есть возможность, выбирать индейку, цесарка, мясо перепела и куриное мясо. Два раза в неделю может быть мясо говядины, телятины», — заметила Русакова, отметив, что благотворное влияние на иммунитет оказывает белок животного происхождения.

Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

По словам Маргариты Королевой, организм нуждается и в антиоксидантах. Она объяснила, что высокий уровень витамина С позволяет защитить клетку от внедрения патогенного фактора.

«Например, в квашенной капусте полностью сохраняется витамин С, и можно получать его оттуда, также зеленые овощи и листовые салаты. Обязательно еще нужен цинк. Это зерновые, а также источники полноценного белка — мясо птицы богато цинком. Также им богаты и морепродукты, это то, что укрепляет наш иммунитет и помогает держать оборону», — отметила Королева.

Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

Кроме того, диетологи советуют добавить в свой рацион питания продукты, содержащие витамины группы В, А и магний. Так, витамин А можно получить из состава нерафинированных растительных масел. При этом, по словам специалистов, останавливаться исключительно на оливковом не стоит, так как «много полиненасыщенных жирных кислот, особенно класса омега-3, находится в составе льняного масла».

Если у человека нет непереносимости чеснока и лука, то и эти продукты можно употреблять. Они, как рассказали диетологи, очень помогают иммунитету. К примеру, в день можно съесть один-два зубчика чеснока. Он «имеет серу в составе, которая поддерживает систему естественной детоксикации на уровне работы наших генов», отметила Королева.

«И, конечно, много надо пить воды, это не только скорость метаболических процессов, но это и хорошая детоксикация. Мы будем быстро выводить из организма все, что накапливается», — резюмировала диетолог.

Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Из симптомов — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. 

Диетологи дали советы по правильному питанию во время пандемии коронавируса

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Источник: РИА Новости
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