Доктор наук рассказал, когда ждать спада эпидемии коронавируса в России

Москва, 21 марта. Эпидемия коронавируса COVID-19 в России пойдет на спад примерно через два месяца. Таким прогнозом поделился доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

Называя эти сроки, эксперт ориентировался на опыт Китая, где были зарегистрированы первые случаи коронавируса и где на подавление эпидемии ушло примерно два месяца.

«К лету, я думаю, мы с этой эпидемией должны будем справиться. Но, конечно, гарантий никаких нет. Мы с эпидемией, вызванной этим вирусом, сталкиваемся впервые в истории человечества», — отметил Альштейн.

По мнению ученого, в те же сроки можно ждать спада пандемии COVID-19 во всем мире. При этом доктор наук отмечает, что на ситуацию не повлияет вакцина, поскольку ее невозможно разработать даже за полгода. Однако искать средство защиты от коронавируса все же необходимо.

«Нужно создавать диагностику, которая будет искать не только нуклеиновую кислоту вируса, но и антитела против этого вируса. Но все это занимает больше времени», — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.

Кроме того, Альштейн считает необходимым проверять на коронавирус не только въезжающих в Россию из других стран или имеющих соответствующие симптомы, но и пациентов с пневмонией.

«Главный синдром, который дает коронавирус, — это пневмония, именно из-за нее люди умирают. Если у человека нет пневмонии, он не умрет от коронавирусной инфекции», — подытожил ученый.

Альштейн не первый эксперт, считающий, что к лету пандемия коронавируса пойдет на спад. Так, доктор Александр Мясников уверен, что ожидать улучшения ситуации стоит в апреле-мае. Похожим прогнозом поделился в эфире программы «Вечерний Ургант» и журналист и биолог по образованию Владимир Познер, пишет Ura.ru.