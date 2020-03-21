Количество зараженных коронавирусом в Красноярске увеличилось до пяти

Красноярск, 21 марта. Количество человек, инфицированных новым типом коронавируса SARS-CoV-2 в Красноярском крае, увеличилось до пяти. Об этом в оперативной сводке сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

По данным медиков, всего с 31 января в крае был обследован 1 721 человек, в том числе 201 за последние сутки.

«Под непрерывным медицинским наблюдением территориальных поликлиник края находится 2370 человек, за последние сутки включено в наблюдение 1248 человек. В период наблюдения проводится клинический осмотр в день обращения, в день лабораторного обследования и завершения наблюдения», — говорится на сайте регионального Минздрава.

Отмечается, что ситуация распространения инфекции находится на контроле оперативного штаба.

Напомним, накануне российские вирусологи из Санкт-Петербурга предложили метод лечения от китайского коронавируса, используя специфический вирус Сендай. Он абсолютно безопасен для человека и вырабатывает интерферон, который «защищает организм от коронавируса», поясняют специалисты.