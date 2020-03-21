Польские пропагандисты атаковали Россию за военные учения, не заметив учений НАТО

Польские журналисты порассуждали о борьбе с пандемией коронавируса в России. Точнее, в российской армии. Как говорят классики, «пять» за пропаганду — «два» за содержание.

Автор статьи Максимилиан Дура достаточно красноречиво вписался в проводимую Варшавой политику раскрутки информации о «российской агрессии» с элементами исторической провокации. Если дать прочитать статью человеку, обладающему «чистым разумом», то действительно сложится впечатление о стереотипном отношении русских к любой проблеме. «Авось пронесет».

Дура провел серьезную аналитическую работу по изучению официальных источников Минобороны России. В статье подробно описываются перемещения российских войск и учебные маневры подразделений. По мнению автора, локальное использование военных является чуть ли не самым главным источником распространения коронавирусной инфекции. Учебные стрельбы на полигоне в Калининградской области с использованием 15 боевых машин, отработка учебных задач в море двумя малыми ракетными кораблями несут катастрофическую опасность для всех окружающих. При этом НАТО собирается прогнать через всю Европу десятки тысяч солдат на нескольких тысячах бронемашин в рамках учений Defender-2020, и власти Польши полностью поддерживают заокеанскую авантюру. Варшава не отказалась от маневров, как это сделали в Берлине, а, наоборот, готовит свои подразделения к маршу.

Тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Дура также затронул в своем опусе. Статья же все-таки польская. Автор посчитал, что своими рассуждениями «позаботился» о пенсионерах. Участники войны — люде в возрасте 80+, а это первая группа риска распространяющегося коронавируса. Изоляция позволит сберечь им жизни. Очень много эпитетов можно подобрать в адрес Дуры. День Победы — святой праздник для любого гражданина в России. Память жива, и каждое 9 мая миллионы людей выходят на улицы с портретами своих родственников, героев Отечественной войны. С каждым годом ветераны уходят, их становится меньше, но это не означает, что дух праздника пропадает. После заявлений польских властей о Второй мировой войне, сравнений СССР с гитлеровской Германией «записульки» на польском сайте выглядят кощунственно.

Складывается впечатление, что журналист находился в барражирующем полете по поиску очередной «правды» для выплеска пропагандистского негатива. Тема бездействия британских властей и вовсе не поднимается. Между прочим, премьер-министр Великобритании предложил сознательно заражать людей коронавирусом для выработки естественного иммунитета.

История знает немало эпидемий различных заболеваний. «Цивилизованная» Европа в большинстве из них становилась очагом распространения смертей разного цвета. Не уверен, читал ли президент Польши Анджей Дуда Дуру, но статья наверняка бы ему понравилась.