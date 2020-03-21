FT заявило об аномальном распространении коронавируса в Германии

Берлин, 21 марта. Зарубежное деловое издание Financial Times заявило о том, что коронавирус в Германии распространяется аномальным способом. Согласно наблюдениям журналистов, число инфицированных остается на высоком уровне, однако смертность продолжает сохраняться на низком уровне.

По данным издания, коронавирус ударил по стране «со всей силы», а число зараженных продолжает расти. Согласно данным четверга, 19 марта, в Германии насчитывалось 13 979 инфицированных человек. Данные показатели обгоняют лишь Китай, Италия, Иран и Испания.

В стране на сегодняшний день зафиксировано 42 смерти, однако в соседней Франции от коронавируса погибли уже 243 человека. При этом, согласно статистике, смертность от SARS-CoV-2 ниже, чем в США, Великобритании или Южной Корее.

Эксперты делают предположения, что подобная ситуация сложилась из-за того, что вспышка коронавируса в Германии находится на ранней стадии. Кроме того, возраст зараженных жителей гораздо меньше, чем в других странах, предполагают специалисты.

Другим фактором, который мог привести к этой аномалии, называют огромное количество проведенных тестов, сообщает РИА Новости.

Напомним, по последним данным ВОЗ, за минувшие стуки в мире зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, более тысячи инфицированных скончались, пишет «Газета.ru».