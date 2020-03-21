Собчак показала на видео интимные ласки Богомолова

Москва, 21 марта. Известная телеведущая Ксения Собчак опубликовала интимное видео в Instagram. «Блондинка в шоколаде» показала, как ее супруг режиссер Константин Богомолов ласкает ее грудь прямо в ресторане.

«Пятница. Вечер. Ресторан <…>. Морских ежей нет и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи… Встретим конец света достойно», — написала Собчак под роликом.

На видео рука Богомолова медленно расстегивает верхние пуговицы платья или рубашки Собчак и отодвигает ткань, демонстрируя грудь телеведущей в полупрозрачном бюстгальтере. В этот момент светская львица жалуется на отсутствие в ресторане морских ежей в пятничный вечер. Режиссер начинает поглаживать прелести своей супруги.

«Зачем нам морские ежи, когда здесь <…> есть Ксения Анатольевна?» — говорит Богомолов.

Интимный ролик вызвал неоднозначную реакцию подписчиков Собчак. Некоторым поклонникам телеведущей понравилось смелое видео.

«Это можно смотреть вечно!!!» — восхитилась myaaa111.

«Хорошая реклама бюстгальтера», — пошутила aynur.0409.

«Смело, конечно, но круто», — похвалила телеведущую safiulina22.

«Как вкусно и эстетично», — отметила svetlana_livenow.

«Смело и очень секси», — прокомментировала annetzv.

Однако среди подписчиков Собчак нашлись и те, кто посчитал, что выкладывать такой ролик не стоило.

«Романтично. Но зачем же такие откровения в Сети?» — написала blondy_in_italy.

«Дом-2» — ваше все!» — напомнила о реалити-шоу borisovna.natalya.

«Ксения Анатольевна, какой позор!» — цитирует одного из фолловеров Собчак KP.RU.

Ранее Собчак похвасталась домашним ужином для Богомолова. Телеведущая призналась, что обычно готовкой не занимается.