США сочли враждебными действия России в сфере энергетики

Вашингтон, 21 марта. Госдепартамент США счел, что действия Россия в сфере энергетики якобы были враждебными. Об этом заявил на брифинге для журналистов в пятницу представитель Госдепартамента США высокого ранга.

Сотрудник дипведомства отметил, что Госдепартамент не сообщает о санкциях наперед. В то же время он обвинил российскую сторону в якобы имевших место случаях использования энергетики во «враждебных целях».

«Мы выявили множество случаев, и не только мы в исполнительной ветви власти, но также Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей, и к этому я не буду больше ничего добавлять», — цитирует спикера ТАСС.

Представитель Госдепа отказался уточнить, вели ли представители ведомства и российской стороны переговоры по поводу ситуации на рынке нефти. Он призвал «обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности» и «предпринять ответственные действия» чтобы вместе преодолеть экономические трудности.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в попытке стабилизировать ситуацию на рынке нефти американские власти рассматривают возможность введения нового пакета антироссийских санкций. Издание не уточнило, чем именно могут быть спровоцированы ограничительные меры и каких сфер они коснутся. Однако о возможности вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в надлежащее время» в четверг высказывался президент США Дональд Трамп.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов отметил, что Вашингтон хочет окончательно дожать Россию. По мнению сенатора, Европа должна задуматься. Передав США суверенитет на внешнюю политику, европейские страны начали страдать.