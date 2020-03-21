На Евровидении запретили выступать с песнями 2020 года. События дня. ФАН-ТВ

9000 россиян пытаются вернуться домой из-за границы
Возвращения домой ждут около 9000 россиян, находящихся за границей. Такие цифры озвучила спикер нашего МИД Мария Захарова. Она заверила, что сейчас дипломаты едва ли не круглосуточно заняты этим вопросом и пытаются вернуть наших соотечественников, в том числе из Марокко. А там, напомним, застряли более 400 россиян. Из-за эпидемии коронавируса африканская страна закрыла границы с остальным миром.
«Понятно, что мы в этой ситуации заложники, поскольку неожиданное решение короля Марокко закрыть небо было неожиданностью для всех, не только для нас, когда мы приехали в аэропорт и увидели, что все рейсы отменены. <…> Закрыт Гибраалтар, закрыты паромы, нас не пускают в поезда, в автобусы, половина кафе уже закрыты. А в те, что открыты, нас не пускают, поскольку думают, что мы — коронавирус», — рассказала Анастасия Сапожникова, турист из Санкт-Петербурга.
Россияне по-прежнему не знают, когда и как смогут выехать из Марокко. Причем дело осложняется финансами: сейчас еда и проживание обходятся туристам за свой счет. Хотя очевидно, что внеплановый отпуск они «продлили» явно не по своей воле.
Участники Евровидения запишут новые песни
Участники Евровидения, не попавшие на отмененный конкурс, могут выступить в Роттердаме уже в следующем году. Но для этого им придется вновь пройти национальный отбор и, что не менее важно, записать новую песню. Такие условия назвали организаторы, ссылаясь на свой регламент. А согласно нему, участвовать могут только композиции, записанные в год проведения конкурса. Напомним, что в этом году Россию на Евровидении должна была представить группа Little BIG с песней Uno. Клип стал лидером по популярности на YouTube среди других музыкантов конкурса. Композиция Little BIG собрала почти 40 млн просмотров и имела неплохие шансы на успех в Нидерландах. Однако там (опять же, из-за коронавируса) Евровидение 2020 года не просто перенесли, а вообще отменили.
Путин подписал указ о детских пособиях
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи лет будут выплачивать с 1 июля. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. На поддержку смогут рассчитывать малообеспеченные семьи, в которых средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума. Размер такого пособия в каждом регионе будет отличаться, но в целом составит около 5500 рублей в месяц — это половина от среднего прожиточного минимума по стране. Кроме того, родители, подавшие заявление с 1 июля, получат выплаты и за первое полугодие (если их ребенок на тот момент достиг нужного возраста). По оценкам министерства труда, эту социальную помощь назначат семьям, где проживает около 2 млн детей.
Пушков призвал США «не валить с больной головы»
Властям США пора перестать «валить все с больной головы на здоровую». Столь красноречивый совет Вашингтону дал российский сенатор Алексей Пушков. Так он ответил на слова госсекретаря Штатов Майка Помпео. Ранее американский чиновник заявил, что несколько стран (Россия, Иран и Китай) распространяют фейки о коронавирусе, якобы пытаясь преуменьшить роль США в борьбе с инфекцией. Однако Пушков (он, кстати, возглавляет комиссию по информационной политике в нашем Совете Федерации), призвал Помпео в первую очередь обратить внимание не на других, а на собственные действия. Ведь тысячи зараженных вирусом в Штатах — еще не повод винить во всех бедах Россию.