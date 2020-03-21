На Евровидении запретили выступать с песнями 2020 года. События дня. ФАН-ТВ

9000 россиян пытаются вернуться домой из-за границы

Возвращения домой ждут около 9000 россиян, находящихся за границей. Такие цифры озвучила спикер нашего МИД Мария Захарова. Она заверила, что сейчас дипломаты едва ли не круглосуточно заняты этим вопросом и пытаются вернуть наших соотечественников, в том числе из Марокко. А там, напомним, застряли более 400 россиян. Из-за эпидемии коронавируса африканская страна закрыла границы с остальным миром.

«Понятно, что мы в этой ситуации заложники, поскольку неожиданное решение короля Марокко закрыть небо было неожиданностью для всех, не только для нас, когда мы приехали в аэропорт и увидели, что все рейсы отменены. <…> Закрыт Гибраалтар, закрыты паромы, нас не пускают в поезда, в автобусы, половина кафе уже закрыты. А в те, что открыты, нас не пускают, поскольку думают, что мы — коронавирус», — рассказала Анастасия Сапожникова, турист из Санкт-Петербурга.

Россияне по-прежнему не знают, когда и как смогут выехать из Марокко. Причем дело осложняется финансами: сейчас еда и проживание обходятся туристам за свой счет. Хотя очевидно, что внеплановый отпуск они «продлили» явно не по своей воле.