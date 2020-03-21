Итальянские адвокаты выступили за отмену санкций против России

Рим, 21 марта. На фоне распространения по миру пандемии коронавируса SARS-CoV-2, ассоциация итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» выступила с заявлением против расширения антироссийских санкций.

По словам главы ассоциации Александро Мария Тирелли, в случае ужесточения торговых и политических отношений с РФ, Италия понесет самые большие потери.

«Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около трех миллиардов долларов в год. Больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды», – заявил он.

При этом Тирелли отметил, что с введением ответных мер сценарий будет ухудшаться. Контрэмбарго уже стоил итальянским компаниям более десяти миллиардов потерянных евро. Юристы хотят и требуют автономии от Евросоюза в проведении международной политики, а также возможности самостоятельно выбирать торговых партнеров.

По мнению адвокатов, Европа ничего не выигрывает от того, что Россия якобы остается ее «противником».

«Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены. Они вновь поднимают барьеры, хотя и только экономические, которые рискуют повернуть стрелки истории вспять», – цитирует РИА Новости Александро Мария Тирелли.

Он также отмечает, что от данной перспективы «слабая Европа и особенно Италия» могут проиграть. Согласно позиции адвокатов, отношение Америки к России всегда одно и основано оно на убеждении в том, что Россия якобы представляет «угрозу» международному порядку.

Однако стоит напомнить, что это не так. Ранее Италия обратилась к России с просьбой доставить гуманитарный груз в виде из медицинских масок для борьбы с распространением коронавируса.