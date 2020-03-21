Миронов предложил дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

Москва, 21 марта. Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности.

Парламентарий считает, что на фоне падения цены нефти и курса рубля, а также пандемии коронавируса эта мера поможет поддержать платежеспособный спрос. Миронов отметил, что должна быть проведена запланированная на 2020 год индексация зарплат работников бюджетной сферы.

При этом предложенная депутатом инициатива не отменяет повышения зарплат на величину инфляции, которое в соответствии с Трудовым кодексом обязаны ежегодно проводить работодатели. По мнению Миронова, это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

«Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств», — цитирует Миронова «Российская газета».

Политик заявил, что величину и порядок проведения индексации необходимо обсудить с правительством, Советом Федерации и Госдумой.

Кроме того Миронов заявил, что импортные товары в России могут подорожать на 10-35%, также инфляция может затронуть произведенную из зарубежных комплектующих и материалов отечественную продукцию, в том числе продовольственные товары.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в городе Ухань (КНР). Заболевание быстро распространилось практически по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 277 тысяч заразившихся, почти 11,5 тысячи человек погибли.

Из-за угрозы распространения коронавируса учебные заведения в Москве с 16 марта перешли на свободное посещение, а с 21 марта по 12 апреля они будут закрыты, пишет «Газета.ru». Россияне пытаются снизить риск заражения, оставаясь дома и переходя на удаленный режим работы. Дети во многих городах перестали ходить в школу.