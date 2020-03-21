Китайские родители рассказали, как они воспитывают детей и работают на карантине

Пекин, 21 марта. Жители Китая, где впервые возникла коронавирусная инфекция, рассказали, каково это жить в карантине. Оставленные в изоляции на два месяца семьи столкнулись с трудностями, поскольку совмещать работу и воспитание детей оказалось непосильной задачей.

По словам женщины по имени Елена, которая многие годы проживает в Пекине, сложности могут возникнуть даже с дистанционным обучением подростков. Дело в том, что школьников трудно заставить заниматься самостоятельно. Школа, в которой обучается ее 13-летний сын, ежедневно высылает задания. Учащиеся должны выполнять их по желанию, от этого сильно страдает дисциплина, поясняет Елена.

«Времени на то, чтобы сделать уроки, уходит бесконечно, это может растянуться на весь день, сначала делаем одно, потом отдыхаем, потом поиграть нужно…» – рассказывает она.

Она также отметила, что сложившуюся ситуацию ухудшает переходный возраст ее сына. Заставить подростка учиться нереально, однако она пытается придумывать новые способы мотивации. При этом мальчик уже сам хочет в школу, поскольку ему не хватает общения со сверстниками.

С аналогичной проблемой столкнулась семья Ван Гуйсяна. После того, как ввели карантин, проблем с его 16-летним сыном стало значительно больше. В том случае, если школа перейдет на дистанционное обучение, мужчина советует обязательно заниматься с ребенком, сообщает РИА Новости.

«Ни в каком случае не оставлять, чтобы он этот делал самостоятельно, он будет или в игры играть или развлекаться телефоном. Нужно создать для него учебную атмосферу», – сказал он.

Однако сложнее всего на карантине тем, кто воспитывает маленьких детей. По словам молодой мамы Фу Цзя, ей с супругом трудно найти время для работы, поскольку из двухлетний сын постоянно просит внимания.

«Мы можем работать только тогда, когда ребенок спит. Поэтому вообще нет времени на отдых, вечером ребенок засыпает, и мы снова работаем», – отмечает Фу Цзя.

С распространением коронавируса россияне пытаются снизить риск заражения, оставаясь дома и переходя на удаленный режим работы. Дети во многих городах перестали ходить в школу. В Москве учебные заведения с 16 марта перешли на свободное посещение, а с 21 марта по 12 апреля они будут закрыты, пишет «Газета.ru».