Россиян планируют эвакуировать из Черногории, Испании и Молдавии авиарейсами 21 марта

Москва, 21 марта. Рейсы из Молдавии, Испании и Черногории для эвакуации россиян в связи с распространением коронавируса запланированы на 21 марта. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил руководитель Росавиации, замминистра транспорта РФ Александр Нерадько.

По его словам, из Сербии будут вывезены 80 россиян, которые пожелали вернуться на родину. Два рейса Аэрофлота и S7 эвакуируют россиян из Черногории.

«Также должны быть выполнены два рейса в Кишинев, в Молдавию, причем рейсы Аэрофлота в Кишинев будут перевозить граждан Молдовы, которые изъявили желание тоже вернуться на родину», — отметил Нерадько.

Также будут выполнены рейсы на остров Тенерифе и в Барселону в Испании, уточнил глава Росавиации. Готовятся чартерные рейсы для вывоза российских граждан из Марокко.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в ближайшие три дня российских туристов эвакуируют из семи стран, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с выездом россиян на родину.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 началась в городе Ухань (КНР) в конце декабря прошлого года. Вскоре заболевание распространилось практически по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 277 тысяч заразившихся, почти 11,5 тысячи человек погибли.

Пекин обвинил в причастности к созданию коронавируса США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также заявил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона.