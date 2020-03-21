Японский исследователь сказал, в каком случае мировую экономику ждет рецессия

Токио, 21 марта. Специалист по изучению экономических процессов Исследовательского института Дайва Кодама Такаси поделился прогнозом о возможных сценариях развития мировой экономики на фоне распространения коронавируса.

По словам Такаси, в настоящее время все зависит от того, как быстро мировое сообщество сможет ограничить распространение инфекции.

«Мое личное мнение, это не точка зрения института, заключается в том, что развитие ситуации по наихудшему сценарию или по наиболее оптимистичному будет зависеть от того, за какой период удастся ограничить распространение вируса», – сказал он.

Согласно самому оптимистичному сценарию, который приводит японский экономист, пик рост численности заболевших должен быть пройден в течение ближайшего месяца. В мае экономическая ситуация нормализуется, а вместе с этим успокоится и финансовый рынок.

Основываясь на том, как распространялся коронавирус в Китае, пик заболевания должен выпасть на конец марта или середину апреля, считает Кодама Такаси.

«Если отсчитывать до пика по аналогии с Китаем, то это должно было бы произойти в мире в конце марта. Думаю, что так быстро этого не произойдет, но тем не менее по оптимистичному сценарию пик вполне может наступить в середине апреля, после чего начнется спад», – пояснил ученый.

Более негативный сценарий случится в том случае, если распространение коронавируса не удастся взять под контроль в течение полугода. Первыми пострадает туризм, общепит и рынок развлечений. Спрос на товары здравоохранения вырастет, но в плюсе окажется очень незначительный сектор отраслей, сообщает РИА Новости.

Кодама Такаси также объяснил, что, если падение спроса и потребления сохранятся, будет сокращаться найм. Это сократит спрос, а спад потребления приведет к сокращению рабочей силы. От этого потребление сократится еще больше и события пойдут по кругу. В таком случае эксперт не отрицает глобальной рецессии. Аналогичной той, что случилась во время кризиса 2008 года.

Выход экономист видит лишь в борьбе с коронавирусом. По его словам, как только появятся признаки улучшения ситуации, успокоится положение на валютных рынках.