Жириновский предположил, что другие государства мстят России в ситуации с коронавирусом

Москва, 21 марта. Депутат Госдумы Владимир Жириновский предположил, что в обстановке с коронавирусом можно увидеть «часть общей кампании против России». Мнением политик поделился в одном из мессенджеров.

Депутат прокомментировал ситуацию с россиянами, которые не могут вернуться на родину из-за введенных во многих странах мер по противодействию распространения коронавируса.

«По всему миру в связи с пандемией коронавируса русские туристы больше остальных испытывают разных проблем: их не пускают на родину, их выгоняют из гостиниц, не оказывают медицинскую помощь, запирают в аэропортах. Ощущение, что нам просто-напросто мстят, и все это часть общей кампании против России», — написал парламентарий.

Жириновский предложил изучить ситуацию, выяснить, в каких странах российские туристы испытывали больше всего трудностей, и «вообще не продавать туры туда» впредь. Начать, по словам депутата, можно с Черногории.

Политик также призвал российских дипломатов к более жестким действиям «вплоть до изгнания иностранных послов за унижение или неоправданное притеснение русских за границей».

Посольство России в Подгорице ранее сообщило, что из Черногории за три дня эвакуировали 1165 граждан России, которые не могли покинуть эту страну из-за мер против коронавируса. Дипломаты продолжают собирать информацию о желающих вернуться на родину россиянах.

Ранее «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову сообщила, что возможности вернуться из-за рубежа ждут около девяти тысяч россиян.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 277 тысяч заразившихся, почти 11,5 тысячи человек погибли.

Китай обвинил в причастности к созданию коронавируса США. Бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин также отмечал, что вирус появился в 2015 году в секретной лаборатории Пентагона.