Подписчики Анны Заворотнюк попросили рассказать ее о здоровье мамы

Москва, 21 марта. В социальной сети Instagram подписчики Анны Заворотнюк, дочери знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, попросили ее рассказать о состоянии здоровья ее знаменитой мамы. В настоящее время звезда «Моей прекрасной няни» борется с тяжелой болезнью.

В пятницу дочь актрисы опубликовала пост, в котором поделилась своими мыслями о кино и предложила подписчикам список хороших фильмов. Однако пользователи социальной сети начали обсуждать не только искусство. Некоторые из них стали интересоваться, как себя чувствует мама Анны, другие стали поддерживать дочь Заворотнюк.

«Здравствуйте, Анна. Как ваша мама? Желаю ей здоровья. Пусть у вас все будет хорошо», –написала подписчица с никнеймом @Augunismailova1.

«Не грусти, слышишь! Улыбнись», – высказала слова поддержки @Editabonkina.

«А также я была под большим впечатлением после просмотра фильма «Я больше не боюсь». Да, именно с вашей мамой. Этот фильм меня многому научил, до сих пор не могу забыть его», – написала @_e_skachkova.

Вопросы фанатов о состоянии матери Анна Заворотнюк оставила без ответа. Однако ранее она признавалась, что испытывает большой стресс в связи с тяжелым состоянием мамы. После продолжительного затишья девушка обратилась к своим подписчикам и поблагодарила их за поддержку.

Тревожные новости о тяжелом заболевании Заворотнюк стали появляться в СМИ в августе 2019 года. Сообщалось, что актриса борется с опухолью мозга и находится в коме, однако семья не подтвердила данной информации, писала «Газета.ru».