«Пухляш» из клипа Little Big рассказал, как начал заниматься танцами

Москва, 21 марта. Получивший известность как «пухляш» из клипа Little Big актер Дмитрий Красилов станцевал в эфире телешоу «Вечерний Ургант» и рассказал зрителям, как начал заниматься танцами.

Артист импровизировал под музыку из заставок разных шоу Первого канала. В разговоре с телеведущим Иваном Ургантом он рассказал, что начал заниматься танцами с восьми лет благодаря маме.

«Мы пришли на прослушивание. Очередь была настолько большая, что я не выдержал и сказал: «Мам, все, пойдем домой». На это она нашла идеальный аргумент, ради которого я остался. Она мне сказала, вот сейчас зайдешь туда, сделаешь все, что тебе скажет тетя, выйдешь, пойдем домой и я куплю тебе мороженое. Все! Дима ждет, делает все, что угодно», — сообщил актер.

Красилов также пошутил, что его жизнь определили восемь рублей. По словам артиста, занятиям хореографией он посвятил 18 лет.

Европейский вещательный союз решил отказаться от проведения Евровидения в этом году из-за вспышки коронавируса. Россию на песенном конкурсе должна была представлять группа Little Big с песней Uno. Вместе с музыкантами на Евровидении должен был выступить Дмитрий Красилов. Эту информацию незадолго до отмены конкурса подтвердил солист коллектива Илья Прусикин.

После отмены конкурса Красилов в Instagram прокомментировал решение Европейского вещательного союза, сообщила «Газета.ру».

«Евровидение отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили потому, что едет пухляш, а значит, с первым местом все уже было понятно», — написал Красилов.

Согласно данным портала coronavirus-monitor.ru, в мире коронавирус выявлен у более чем 277 тысяч человек, от заболевания погибли более 11 тысяч человек.