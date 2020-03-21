Эксперты рассказали, какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Москва, 21 марта. Эксперты предупредили, что в России вслед за долларом могут подорожать рыбные продукты.

«В среднем сырье в стоимости продукции занимает 60-70%, стоимость труда не подорожала, налоги не изменились, поэтому не прямо пропорционально, а с некоторым коэффициентом, повышение цен может быть по всей рыбной продукции», — цитирует директора Рыбного союза Сергея Гудкова РИА Новости.

Более вероятно подорожание импортной, а не российской продукции. Но в рублях цены могут подняться на величину изменения курса валюты, отметил эксперт. По его словам, более 80% российского промысла традиционно привязано к мировым ценам, которые для внутреннего рынка пересчитываются по текущему курсу.

В целом фундаментальных факторов роста цен на продовольствие в России нет, кроме ажиотажного спроса, подчеркнул Гудков. По его словам, спрос по отдельным позициям удвоился, но растет не потребление, а перемещение товара «с одного места хранения в другое».

Руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова не исключила, что если курс рубля останется на текущем уровне, то примерно также могут подняться цены на большую часть рыбной продукции, которая пользуется спросом за рубежом. Внутренние цены зависят от вылова, рассказала эксперт.

В какие сроки вырастут цены, будет зависеть от объема запасов, спроса розничных покупателей и импортного спроса. Для корректной оценки в условиях роста доллара следует дождаться итогов путины и прояснения ситуации с экспортом, на который влияет ситуация с коронавирусом, подчеркнула Кирова.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на закрытии торгов в пятницу снизились курсы доллара и евро по отношению к рублю. Курс американской валюты уменьшился на 2,1 рубля до 78 рублей за доллар. Курс евро к рублю снизился на 3,1 рубля до 84,1 рубля.