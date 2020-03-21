Сотрудник аппарата вице-президента США заразился коронавирусом

Вашингтон, 21 марта. Работник аппарата вице-президента США Майка Пенса оказался инфицирован коронавирусом. Тест показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По данным администрации президента, зараженный в последнее время не имел контактов ни с президентом США Дональдом Трампом, ни с вице-президентом Майком Пенсом.

«Ни президент Трамп, ни вице-президент Пенс не имели тесных прямых контактов с этим человеком», – цитирует заявление Белого дома РИА Новости.

В настоящее время специалисты продолжают изучать список людей, с которыми контактировал работник аппарата.

Напомним, накануне один из сотрудников центрального аппарата Госдепартамента США в Вашингтоне заразился коронавирусной инфекцией. Часть здания, где работал заболевший, будет временно закрыта на дезинфекцию, его коллегам предписано «предпринять необходимые меры предосторожности».

По последним данным портала coronavirus-monitor.ru, в Соединенных Штатах вирус выявлен у более чем 14 тысяч человек, от заболевания погибли 208 человек.

Ранее Китай обвинил США в причастности к созданию нового типа коронавируса. Некоторые эксперты согласны со взглядами китайских властей. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вирус появился в секретной лаборатории Пентагона в 2015 году.