Доктор Гинзбург посоветовал укреплять иммунитет морской капустой

Москва, 21 марта. Доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург посоветовал россиянам обратить внимание на морскую капусту. Неприметный морепродукт может стать дополнительной подпиткой для иммунитета, который особенно важен в сезон простудных заболеваний и коронавируса.

По словам Гинзбурга, одним из эффектов, который морская капуста оказывает на организм, эти стимуляция антибактериального и противовирусного иммунитета.

«Благодаря морской капусте у нас уменьшается вероятность заболеть сезонными простудными заболеваниями. Для стимуляции иммунитета подойдет любая морская капуста: и законсервированная в банке, и листы в виде чипсов», – рассказал специалист в эфире Радио Sputnik.

Кроме того, употребление в пищу морской капусты может помочь человеку в борьбе с хронической усталостью. Дело в том, что водоросли очень богаты йодом, дефицит которого может сказаться на работе щитовидной железы и создать риск возникновения гипотериоза.

«Ранние его симптомы протекают под маской хронической усталости, в которой мы все бываем», – заявил он.

Напомним, ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о возможных путях развития пандемии коронавируса в России. По его мнению, если в России повторится сценарий Китая, то инфекция утихнет к маю-июню текущего года, пишет «Газета.ru».

Если же пандемия в стране будет развиваться так же, как в Италии, то в лучшем случае безопасная обстановка в стране наступит в сентябре.