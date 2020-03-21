Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Греции

Афины, 21 марта. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали в субботу на территории Греции специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг находился на глубине двух километров в 47 километрах к юго-западу от города Янина с населением порядка 64 тыс. человек. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в пятницу утром в Тибетском автономном районе КНР. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. О разрушениях и пострадавших не сообщается.