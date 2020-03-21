В ТПП рассказали о последствиях ситуации с коронавирусом для предпринимателей в России

Москва, 21 марта. В Торгово-промышленной палате (ТПП) рассказали о последствиях, с которыми могут столкнуться мелкие и средние предприниматели, если ситуация с коронавирусом в России затянется.

«Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», — цитирует вице-президента ТПП Елену Дыбову РБК.

Работу могут потерять 8,6 миллиона человек, считает Дыбова.

Вице-президент ТПП напомнила, что значительная часть малого и среднего бизнеса в стране арендует точки на рынках и в торговых центрах. По ее словам, первой проблемой во всех регионах остаются арендные платежи.

Кроме того, многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе и существует риск, что они не смогут расплатиться с кредитными организациями, уточнила вице-президент ТПП.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что Центробанк принимает меры, чтобы поддержать граждан и экономику. В частности, планируется расширить программу рефинансирования для малого и среднего бизнеса. Также регулятор даст рекомендацию проводить реструктуризацию кредитов физических лиц.

Кроме того Мишустин упомянул такие меры, как снижение регуляторной, надзорной нагрузки на финансовые организации и поддержание доступности ипотеки.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии коронавируса, сообщила газета «Известия». Случаи инфицирования были отмечены более чем в 163 странах.

К настоящему моменту в мире зафиксировано более 276 тысяч заразившихся, почти 11,5 тысячи человек погибли.