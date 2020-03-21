Астролог Володина назвала 2020 год «крайне сложным» из-за 6 затмений

Москва, 21 марта. Астролог Василиса Володина рассказала о перспективах, которые ожидаются в ближайшем будущем. По ее мнению, 2020 год будет сложным из-за шести затмений.

Свои прогнозы Володина опубликовала в Instagram. По словам астролога, в последнее время она получает массу вопросов о том, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса, охватившей весь мир.

«Я писала неоднократно, что в 2020-м году целых 6 затмений. Это очень много. И еще одно затмение – конца декабря 2019-го года – тоже влияет значимо на то, что сейчас происходит», – пишет астролог.

Она также отмечает, что затмения являются очень важным и тревожным астрологическим фактором, который всегда создает чрезвычайные ситуации. Обычно в году бывает примерно 4 или 5 затмений, отмечает астролог.

«Больше – грустно. Напомню, что 7 затмений было, например, в 1917-м году. Все помнят, чем он славен», – заявила Володина.

По ее словам, еще в начале 2020 года она спрогнозировала изменения в правительстве РФ, а также экономическую ситуацию. Однако коронавируса в ее прогнозе не было. Как объяснила астролог, это произошло из-за того, что она в принципе не знала о существовании подобной темы.

Напомним, ранее руководитель «Русской астрологической школы» Александр Зараев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса в мире и почему велика вероятность ее повторения осенью. Астролог предсказывал эпидемию гриппа или других вирусных заболеваний еще в январе 2020 года.