Эксперт рассказал о контурах нового мира после коронавируса и роли в нем России

Мир после окончания эпидемии коронавируса больше не будет прежним. Глобалистский проект уже рушится, а на смену вот-вот начнут появляться контуры многополярного мира. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Последствия пандемии стали необратимыми для глобалистского проекта, — констатировал он. — Вирус разделил страны реальными, физическими границами и вскрыл существование серьезных фундаментальных проблем глоблистского проекта, главной из которых оказалось то, что никакого «единства человечества», никакой солидаризации стран и народов мы не наблюдаем. Напротив, страны отделяются друг от друга, прекращают всякое физическое сообщение и взаимодействие в том числе — экономическое, промышленное».

По словам эксперта, самым ярким примером является закрытие границ Францией и Германией.

«Обе эти страны — локомотивы проекта «единой Европы», — напомнил Коровин. — Из происходящего явно следует, что никакой «единой Европы» не существует, поскольку нет консолидации даже между главными столпами ЕС. Что уж после этого говорить про все остальные государства… Сейчас страны западной Европы довольно высокомерно изолируются от восточной!».

По сути, идет тотальное обособление, что ставит крест на глобалистском проекте раз и навсегда.

«После такого отчуждения между странами и народами ни о каком «едином мире» уже речи быть не может. Фактически — каждый сам за себя. Каждая страна осталась один на один со своими проблемами. Не существует никакой наднациональной инстанции, которая могла бы взять на себя выработку глобальных стратегий, консолидированных подходов и принятие решений в интересах всех стран и народов», — объяснил Коровин.

Таким образом, по мнению собеседника ФАН, коронавирус стал для человечества «моментом истины», полностью ликвидировав глобалистский проект, обособив государства в своих границах. Главные проблемы, встающие теперь перед странами — это необходимость обеспечения экономической безопасности, продовольственной безопасности, оборонных функций на случай нападок извне, если ситуация усугубится, а также снабжения граждан лекарствами.

«Автаркийность, то есть способность обеспечить себя, является показателем субъектности и суверенности того или иного государства, — подчеркнул он. — Страны, которые окажутся неспособны это сделать, будут вынуждены примкнуть к более крупным, что приведет к формированию новых цивилизационных блоков. Таким образом, возникнут контуры будущего многополярного мира, в котором не отдельные страны, а блоки государств будут обладать суверенными, автаркийными чертами, необходимыми для выживания в новом мире после коронавируса».

Что же касается России и ее способности обеспечить свою субъектность и суверенитет, продовольственную и медикаментозную безопасность, то, по мнению собеседника ФАН, наша страна готова к этому наибольшим образом.

«Кроме того, Россия боле стрессоустойчива, чем, скажем, США, где население скупает все что только можно, включая оружие, которым они, видимо, собираются оборонять свои запасы туалетной бумаги», — небезосновательно иронизирует директор ЦГЭ.

Коровин убежден, что в складывающейся ситуации Россия должна мобилизоваться и принять меры к реальному усилению своей государственности, своей субъектности, в первую очередь — геополитической, а также своего суверенитета и автарскийности.

«Необходимо начать мобилизационное строительство евразийского блока, объединяя вокруг себя те страны, которые очевидно не способны выжить самостоятельно в коронарвирусном ажиотаже, — отметил член Изборского клуба. — Причем вне зависимости от того, насколько реальна данная «угроза». В результате этого Россия должна выйти из этой ситуации победителем, восстановив мировое влияние и став одним из главных, если не главным мировым игроком, который и будет определять судьбу человечества на равных с другими цивилизационными блоками».

Коровин обратил внимание также и на то, что именно в России меньше всего случаев заражения коронавирусом, пагубность которого оказывается под большим вопросом.

«Чуть более 10 тысяч умерших с декабря по сегодняшний день — это копейки, просто детский лепет по сравнению со многими другими эпидемиями», — считает он.

Из происходящего он делает вывод, что, по сути, мы имеем дело не с реальной угрозой, связанной большим количеством зараженных и умерших, а с медиаистерией, которая разогревается пока еще неопределенной группой заговорщиков, решающих некоторый комплекс проблем.

«Речь идет об информационно-психологической операции, последствия которой не были до конца просчитаны некой элитной группой, которая за ней стоит», — полагает он.

Завершая беседу, собеседник ФАН напомнил, что еще в 2015 году в одном из американских журналов была опубликована статья, в которой упоминался вирус, переносимый летучими мышами. Этот вирус, отмечали авторы, способен мутировать и становится опасным для человека.

Валерий Коровин уточнил, что все это подавалось как достижение американской военной науки. Это, по его мнению, является косвенным подтверждением того, что появление коронавируса является рукотворным и было предрешено американскими военными программами.

«Кем именно из американских элит было инспирировано появление COVID-19 — на этот счет можно поспорить и пополемизировать, учитывая наличие серьезной конфронтации внутри элит США», — подытожил он.

Напомним, что первые случаи инфицирования коронавирусом были зафиксированы в Китае в конце 2019 года. Поначалу «старт» эпидемии связывали с употреблением жителями города Ухань в пищу экзотического мяса с местного рынка. Однако на сегодняшний день все больше специалистов высказывают мнению, что COVID-19 вышел из одной из американских биолабораторий.