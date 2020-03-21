Новым коронавирусом в мире заражены почти четверть миллиона человек

Москва, 21 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила данные по распространению нового типа коронавируса: в мире инфицированы почти четверть миллиона человек.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире инфицированы COVID-19 234 тыс. человек. Скончались — 9 840 пациентов. Вирус зарегистрирован в 176 странах.

Больше всего инфицированных в общей сложности было зарегистрировано в КНР — 81 300. На втором месте сейчас находится Италия, где коронавирусом больны 41 035 человек, на третьем — Иран (18 407).

В первую десятку «антирейтинга» также входят Испания (17 147), Германия (10 999), Франция (10 877), США (10 442), Южная Корея (8 652), Швейцария (3 863) и Великобритания (3 277).

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране в срочном порядке закрываются бары, рестораны, кафе, кинотеатры, театры, спортзалы из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что в стране «необходимо еще сильнее снизить скорость распространения заболевания». Джонсон добавил, что трудности будут временными, а власти окажут бизнесу беспрецедентную поддержку.

Как передавал RT, число скончавшихся от COVID-19 в Италии за сутки увеличилось на 627 человек, общее число жертв болезни в стране достигло 4 032. Зафиксировано 37 860 случаев заболевания.

В России в пятницу зафиксированы 54 новых случая инфицирования коронавирусом: 33 зараженных в Москве, остальные — в восьми регионах страны, передавала «Газета.ру». Всего в России уже зарегистрированы 253 инфицированных.