Познер заявил, что пандемия коронавируса может закончится к лету

Москва, 21 марта. Журналист и биолог по образованию Владимир Познер спрогнозировал время окончания пандемии коронавируса, которая охватила весь мир. По оценке телеведущего, эпидемиологическая обстановка должна улучшиться к концу мая текущего года.

Свое мнение Познер высказал во время эфира шоу «Вечерний Ургант». На телепередаче он появился в медицинской маске. На вопрос о том, как он относится к сложившейся пандемии, журналист ответил, что волноваться не надо. Однако каждый должен отдавать себе отчет в том, что ситуация серьезная.

Кроме того, Познер посоветовал всем соблюдать несколько правил – держаться друг от друга на расстоянии не меньше метра, не целоваться, не обниматься при встрече и не здороваться за руку.

«Надо очень тщательно мыть руки, надо понимать, что этот вирус держится на разных поверхностях до 12 часов», – сказал он.

Он также высказал мнение, что медицинская маска способна помочь в том случае, если человек заражен, поскольку ячейки ткани не дадут ему выйти наружу. Вместе с тем журналист заявил, что принял решение о самоизоляции и старается меньше выходить из дома.

В 1958 году Владимир Познер окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «физиология человека».

Напомним, ранее врач Александр Мясников заявил, что пандемия коронавируса должна «сойти на нет» в течение месяца. По мнению специалиста, SARS-CoV-2 является сугубо сезонным явлением, поэтому повторная вспышка может произойти осенью, пишет «Газета.ru».