Сечин заявил, что эффективность «Роснефти» может оказаться выше саудовской компании

Москва, 21 марта. Глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин сравнил ее операционные затраты с показателем саудовской Saudi Aramco. Мнением топ-менеджер поделился в эфире телепередачи «Международное обозрение» на канале «Россия 24».

По слова Сечина, операционные затраты «Роснефти» и Saudi Aramco сопоставимы, но эффективность работы российской компании может оказаться выше саудовской.

«У нас 3,1 доллара на баррель добываемой нефти, у них там порядка 2,5-2,8. Поэтому здесь тоже мы можем спокойно, эффективно работать, при этом мы не демпингуем, в отличие от них. Поэтому наша эффективность, может быть, даже и выше», — заявил Сечин.

С начала марта цены на нефть упали почти в два раза на фоне исчерпания соглашений ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и замедления спроса на энергоноситель в связи со вспышкой коронавируса. Также давление на цену оказало обещание Саудовской Аравии увеличить добычу углеводорода до 13 миллионов баррелей в сутки.

Цена нефти североморской марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пятницу опустилась до 26,94 доллара за баррель, сообщила газета «Известия». Апрельские фьючерсы западно-техасской нефти WTI подешевели на 10,7% до отметки 23,14 доллара за баррель.