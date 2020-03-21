Число заразившихся коронавирусом в Турции удвоилось за сутки

Анкара, 21 марта. Число выявленных в Турции инфицированных коронавирусом возросло за сутки почти вдвое и достигло 670, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

В четверг в Турции значились 359 пациентов с подтвержденным инфицирование новым типом коронавируса.

«За последние 24 часа было проведено 3656 тестов на коронавирус, из них 311 оказались положительными. Число заболевших достигло 670», — написал Коджа в своем микроблоге в Twitter.

Он также добавил, что в пятницу скончались от COVID-19 пятеро пожилых людей. Всего в стране зафиксировано девять летальных случаев.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу. Вечером в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались, передает RT.

Ранее Гаро Пайлан, турецкий депутат от «Демократической партии народов», заявил, что действия руководства республики во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом привели к возникновению «настоящей катастрофы» не только в самой Турции, но и в других странах. Политик подверг жесткой критике линию турецких властей на фоне угрозы распространения эпидемии COVID-19, подчеркнув, что Эрдоган не справился с возложенными на него обязанностями.