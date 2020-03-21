Тегеран, 21 марта. Иранский президент Хасан Роухани призвал американцев потребовать от властей США ответа за санкции против Ирана на фоне растущего числа жертв коронавируса в Исламской Республике. Его слова опубликованы на официальном сайте светского главы государства.

Роухани обратился к американцам в преддверии выборов президента США, которые запланированы на ноябрь текущего года. Обращение было посвящено санкциям, которые американское правительство продолжает вводить, несмотря на распространение коронавируса в Иране.

По словам президента Ирана, Тегеран сможет преодолеть и пандемию, и «политику максимального давления действующего правительства США», и его санкции. В то же время Роухани поинтересовался, согласны ли американцы с тем, чтобы «это деспотичное давление» проводилось с их голосов и «навязывалось из оплачиваемых ими налогов».

«Настало время американцам обратиться с громким зовом к правительству США, потребовать с них ответ, не позволив этому стать темными страницами истории США», — призвал президент Ирана.

Роухани подчеркнул, что любая ослабляющая систему здравоохранения в Иране враждебная политика подрывает борьбу с пандемией в мире. По его словам, перед лицом угрозы коронавируса «все находятся на одном поле брани и на одном фронте».

Президент Ирана отметил, что Тегеран никогда не боялся переговоров, но отвечает силой на язык силы, а на почтение — взаимностью.

Ранее газета «Известия» сообщила, что, по словам госсекретаря США Майка Помпео, гуманитарная помощь Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжаться без учета введенных экономических санкций. На 20 марта в Исламской Республике было зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,4 тысячи заразившихся погибли.