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Роухани призвал американцев потребовать от властей США ответа за санкции против Ирана

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Роухани призвал американцев потребовать от властей США ответа за санкции против Ирана

Тегеран, 21 марта. Иранский президент Хасан Роухани призвал американцев потребовать от властей США ответа за санкции против Ирана на фоне растущего числа жертв коронавируса в Исламской Республике. Его слова опубликованы на официальном сайте светского главы государства.

Роухани обратился к американцам в преддверии выборов президента США, которые запланированы на ноябрь текущего года. Обращение было посвящено санкциям, которые американское правительство продолжает вводить, несмотря на распространение коронавируса в Иране.

По словам президента Ирана, Тегеран сможет преодолеть и пандемию, и «политику максимального давления действующего правительства США», и его санкции. В то же время Роухани поинтересовался, согласны ли американцы с тем, чтобы «это деспотичное давление» проводилось с их голосов и «навязывалось из оплачиваемых ими налогов».

«Настало время американцам обратиться с громким зовом к правительству США, потребовать с них ответ, не позволив этому стать темными страницами истории США», — призвал президент Ирана.

Роухани призвал американцев потребовать от властей США ответа за санкции против Ирана

Роухани подчеркнул, что любая ослабляющая систему здравоохранения в Иране враждебная политика подрывает борьбу с пандемией в мире. По его словам, перед лицом угрозы коронавируса «все находятся на одном поле брани и на одном фронте».

Президент Ирана отметил, что Тегеран никогда не боялся переговоров, но отвечает силой на язык силы, а на почтение — взаимностью.

Ранее газета «Известия» сообщила, что, по словам госсекретаря США Майка Помпео, гуманитарная помощь Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжаться без учета введенных экономических санкций. На 20 марта в Исламской Республике было зафиксировано почти 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 1,4 тысячи заразившихся погибли.

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Источник: РИА Новости
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