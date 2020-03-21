Бекмамбетов снял свой вариант эпизода фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Москва, 21 марта. Режиссер Тимур Бекмамбетов поздравил с днем рождения сестру композитора Игоря Крутого Аллу «обновленным» эпизодом из классической комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Главные роли в картине исполнили Филипп Киркоров и Николай Басков.

Ролик опубликовал на своей странице народный артист РФ и Украины Игорь Крутой.

«Представляю нового героя из Юбилейного фильма для Аллочки Крутой. Знакомьтесь — «Царь всей российской эстрады» Филипп Киркоров. В остальных, не менее значимых ролях, — «Золотой голос России» Николай Басков, «Прекрасная царица» Алла Крутая и «Великий режиссер-изобретатель» Тимур Бекмамбетов», — подписал пост композитор.

Он поблагодарил режиссера и артистов за «неординарный и веселый проект».

В видео Бекмамбетов в роли Шурика отправляет Киркорова, «царя всей российской эстрады», и Баскова, Милославского и «золотого голоса России», в царские палаты. При монтаже были использованы кадры из оригинальной картины. На пиру музыканты знакомятся с царицей, роль которой исполнила Алла Крутая, и исполняют ремейк заглавной песни картины «Разговор со счастьем».

В августе прошлого года режиссер Квентин Тарантино рассказал, что его любимым российским режиссером является Тимур Бекмамбетов. Размышлениями на тему культовый кинодеятель поделился со СМИ во время визита в Москву для презентации своей девятой картины «Однажды… в Голливуде». Он признался, что обожает фильм «Ночной дозор».