Сечин оценил готовность «Роснефти» к падению цен на нефть

Москва, 21 марта. Глава «Роснефти» Игорь Сечин оценил готовность компании к падению цен на нефть из-за распада сделки ОПЕК+.

«Мы к этому сценарию готовы были изначально, когда обсуждался вопрос о продлении известного соглашения ОПЕК+ на очередной квартал», — отметил Сечин.

Представители входящих в ОПЕК государств и ряда других нефтедобывающих стран 6 марта не смогли договориться о продлении сделки о сокращении добычи нефти или об изменении ее параметров. Россия, в частности, предлагала сохранить условия соглашения, тогда как Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате наложенные сделкой ОПЕК+ ограничения по добыче нефти будут сняты с 1 апреля.

По мнению Сечина, кризис на рынке нефти обусловлен падением спроса из-за коронавируса, политическими и санкционными факторами, сообщила газета «Известия». Глава «Роснефти» отметил, что из-за пандемии многие страны отказались от авиасообщения, транспорт стал работать меньше, тогда как добыча нефти продолжается.

Сечин отметил, что коронавирус надо учитывать при балансировке рынка, но «драматизировать эти вещи» также не надо. Среди политических аспектов кризиса он назвал возможную смену лидера Саудовской Аравии и грядущие выборы президента США.