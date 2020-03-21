Little Big придется писать новый хит для Евровидения-2021

Москва, 21 марта. Организаторы Евровидения приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в 2021 году, сообщается пресс-служба конкурса.

«Было принято решение, что в соответствии с правилами международного песенного конкурса Евровидение песни этого года не имеют право быть представлены в конкурсе в 2021 году», — говорится в сообщении.

Каждая страна сможет самостоятельно принять решение, отправить на конкурс в следующем году представителей этого года или выбрать других музыкантов.

В среду было официально объявлено об отмене международного музыкального конкурса Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в Нидерландах, передает радио Sputnik. Группа Little Big, представляющая Россию, выступила с заявлением по поводу отмены конкурса, отметив, что считают, «что это единственное правильное решение в сложившейся ситуации».

Дмитрий Красилов, танцор из клипа Little Big, которого в Сети прозвали Пухляшом, вслед за группой отреагировал на отмену Евровидения. Он в шутку выдвинул теорию, почему на самом деле отменили конкурс.

«Евровидение отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили потому, что едет пухляш, а значит, с первым местом все уже было понятно», — цитирует его телеканал «360».

Клип на песню Uno, с которой группа должна была отправиться на Евровидение-2020, был опубликован 13 марта. К этому моменту ролик собрал более 39,6 млн просмотров, далеко обогнав клипы других стран.