Профессор Зуев рассказал, как обезопасить свой организм от вирусов

Москва, 21 марта. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи, профессор Виктор Зуев рассказал, как правильно обезопасить себя от заражения вирусом и укрепить иммунитет. По словам специалиста, главное это питание и прививки.

Зуев отмечает, что для укрепления иммунитета человеку необходимо правильно выстроить свой рацион, который будет включать в себя продукты, необходимые для определенного региона проживания. При этом он также отметил, что важной составляющей являются прививки.

«Важно прививаться. Например, я прививаюсь от гриппа каждый сентябрь. Мне неважно, попадет вакцина в штамм или не попадет: но в составе инфекции есть белки, которые близки у разных штаммов поэтому, когда происходит процесс размножения вирусов, иммунитет отвечает на все белки», – сказал профессор в интервью KP.ru.

По словам Виктора Зуева, в прошлом году он заболел, но именно благодаря прививке ему удалось вылечиться в течение двух дней. Он также пояснил, способны ли медицинские маски спасти от заражения коронавирусом.

«Маски эти, в основном, обеспечивают защиту от слюны. Поэтому они нужны людям, которые находятся в группе риска: врачам, контактирующим с пациентами, чихающим больным», – пояснил Зуев.

Он также отметил, что если человек не чихает и не идет в «рассадник болезни», то ему эти маски не нужны, ведь вирус «не летает на метле», пояснил профессор.

Напомним, ранее экоактивисты заявили, что одноразовые маски могут нести серьезную опасность для окружающей среды. По мнению защитников природы, возросшее производство и массовое использование этих средств привели к тому, что океан помимо микропластика теперь загрязнен еще и масками, пишет «Газета.ru».