«حصاد أخبار سوريا في 20 مارس/آذار: روسيا تؤكد مقتل جنديين تركيين في إدلب وسوريا تدعو إلى رفع العقوبات لمحاربة فيروس «كورونا

سوريا: أكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا مقتل عسكريين تركيين اثنين في هجوم شنته مجموعات إرهابية في إدلب والسفير السوري لدى روسيا يدعو المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات عن سوريا لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

مقتل جنديين تركيين في اشتباكات مع مجموعات إرهابية في ريف إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، عن مقتل جنديين تركيين اثنين في هجوم شنه مسلحون على أتراك أثناء عملية استطلاعية هندسية على طريق «M4» في محافظة إدلب.

قال جورافليوف "في 19 مارس/آذار، أثناء الاستطلاع الهندسي للطريق السريع «M4» بالقرب من قرية محمبل، تعرض الجنود الأتراك للهجوم من قبل مسلحي إحدى الجماعات الإرهابية التي لا تخضع لسيطرة تركيا، ونتيجة للاشتباكات قتل عسكريين اثنين" .

وأكدت وزارة الدفاع التركية مقتل الجنود الأتراك، حيث نعت الوزارة جنديين لقيا حتفهما في هجوم على رتل في محافظة إدلب، وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن ضحايا الهجوم هم - رمضان ناير وأوغوز طشين.

ووفقا للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، فإنه على مدار اليوم الماضي في منطقة منطقة خفض التصعيد في إدلب، لم ترصد أي حالات إطلاق نار من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا.

سوريا تدعو إلى رفع العقوبات الدولية من أجل مكافحة فيروس «كورونا»

دعا السفير السوري لدى روسيا رياض حداد المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات لحماية بلاده من انتشار فيروس «كورونا».

وقال السيد السفير «يجب على المجتمع الدولي ألا ينتظر انتشار الفيروس في سوريا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي تأثير على مستوى الخدمات الطبية».

ووفقا للسفير، فإنه على الرغم من الإرهاب والتدابير الاقتصادية التقييدية، فإن قطاع الصحة في سوريا على درجة عالية من التأهب. وأشار إلى أنه لم يتم رصد إي إصابات بفيروس «كورونا» في الجمهورية.

سوريا تطهر طريق «5 M » في إدلب من سواتر النقاط التركية...فيديو

تعود الحياة السلمية وحركة المرور تدريجيا إلى طريق «M-4» حلب - حماة بعد إزالة سواتر النقاط التركية وتنظيف الطريق في منطقة معر حطاط ، حيث حضر المراسل الخاص لوكالة الأنباء الفيدرالية إلى المكان.

أرسلت وزارة النقل السورية كوادر فنية وهندسية إلى المنطقة لتنظيف طريق حماة - حلب.

وقام الخبراء بإزالة سواتر وحواجز النقاط التركية التي تم انشاءها أثناء وجود القوات المسلحة التركية في هذه المنطقة.

ووفقا لمراسلنا ، كانت وسائل النقل تضطر إلى استخدام طريق فرعية بطول 12 كم تقريبا لتجاوز بلدة معر حطاط، والآن يتم استعادة حركة المرور في هذا القسم ويمكن التنقل دون تأخير.

طبيب في دمشق يتحدث عن طرق مكافحة فيروس كورونا في سوريا

تحدث المدير العام لمشفى المجتهد في دمشق الدكتور سامر الخضر خلال مقابلة قامت بها وكالة الأنباء الفيدرالية عن تطور الرعاية الصحية في سوريا والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

ووفقا للخضر، فقد أثرت الحرب على تنفيذ خطط تطوير الرعاية الصحية في البلاد، ولكن اليوم عندما بدأ الوضع في التحسن ووصل السلام إلى معظم محافظات سوريا، أصبح من الممكن توجيه الجهود وتنفيذ الخطط.

وفي حديثه عن تطوير المؤسسات الطبية، كشف الدكتور سامر الخضر عن افتتاح القسم الجديد في المستشفيات الذي يركز على توفير رعاية طبية طارئة رفيعة المستوى. وحاليا، بالنظر إلى انتشار الفيروس في العالم، فإنه عبر القسم الجديد يمر كل السوريين الذين يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وفيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا"، أكد المدير العام للمستشفى على المعلومات الرسمية التي أعلنت عنها دمشق بأنه لم يتم الرصد أي حالة للمرض في سوريا.

لم يتم تأكيد الإصابة عند كل الأشخاص الذين كان يشتبه في إصابتهم بفيروس "كورونا"، وكان معظم الناس يعانون من نزلة برد أو التهاب رئوي فقط.

وفي الختام تحدث الدكتور الخضر عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة انتشار الفيروس في سوريا. وأشار، إلى أنه تم تعليق عمل المؤسسات التعليمية حتى 2 أبريل، ووقف الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وفرض حظ على دخول الوفود الأجنبية إلى البلاد.