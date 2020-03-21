Пушков резко ответил на обвинения Помпео в адрес России по фейкам о коронавирусе

Москва, 21 марта. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков ответил на обвинения госсекретаря США Майка Помпео в адрес России по фейкам о коронавирусе, призвав Госдеп «не валить с больной головы на здоровую».

В своем микроблоге в Twitter Пушков напомнил, что «известный своим гибким отношением к правде» Помпео ранее обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса».

«Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России. Не надо валить с больной головы на здоровую», — написал сенатор.

В пятницу Помпео обвинил РФ, Иран и Китай в распространении недостоверной информации о пандемии коронавируса, передавала «Газета.ру». Целью же «фейков», по мнению американского дипломата, является дискредитация Штатов и предпринимаемых ими «усилий по борьбе» с эпидемией.

В интервью Федеральному агентству новостей директор Института политических исследований Сергей Марков обратил внимание на тот факт, что Помпео уже не первый раз огульно обвиняет Россию во всех смертных грехах.

По словам политолога, американцы сами не верят в это вранье — но так уж у них заведено, лгать во имя получения сиюминутной выгоды. И какими бы несуразными не оказались в итоге, поводы для обвинения в чем бы то ни было России, они все равно будут использованы для оправдания очередных агрессивных действий против нашей страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения США о якобы причастности России к кампании по дезинформации относительно коронавируса являются «намеренным вбросом», передавал RT.

Отметим, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее заявил, что вирус SARS-CoV-2 в китайский Ухань завезли американские военные. Дипломат пришел к такому выводу, проанализировав данные из США, в частности публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год. В нем нашлась статья, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека. США обвинения опровергают. Однако Пекин отверг оправдания Вашингтона как необоснованные, потребовал от Дональда Трампа не называть коронавирус «китайским» и лишил аккредитации целый ряд журналистов из США.