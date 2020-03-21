Попов назвал «грустным» вариант разлуки с женой и соведущей Скабеевой

Москва, 21 марта. Телеведущий Евгений Попов заявил, что вариант раздельной работы со своей женой Ольгой Скабеевой является «совсем грустным». Ранее супруги и ведущие шоу «60 минут» договорились временно не видеться друг с другом из-за эпидемии коронавируса.

Сложившуюся ситуацию Попов прокомментировал в своем Telegram-канале. По его словам, эпидемия заставила временно разделить семью и команду.

«С понедельника изолируем половину «60 минут» от другой половины до лучших времен. В нашем с Ольгой случае, вариант разделения совсем грустный. Удаленка, маски, дезинфекция, ответственность, солидарность», – написал он.

Также Попов пообещал, что качество контента не пострадает, хотя, по его мнению, вдвоем вести передачу лучше и веселее.

Напомним, ранее супруги Ольга Скабеева и Евгений Попов объявили об отказе вести программу совместно. Соответствующее сообщение журналистка опубликовала в своем профиле в Instagram. По словам Скабеевой, на фоне распространения коронавирусной инфекции было принято решено с понедельника до особого распоряжения вести программу по отдельности. Телеведущая заметила, что, действительно, риск заражения существует. Она также отметила, что два дня телепередачу будет вести она, а два дня Попов.