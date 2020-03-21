Террористы в Сирии четыре раза за сутки обстреляли сирийскую армию в Алеппо

Идлиб, 21 марта. Боевики за сутки совершили четыре обстрела вооруженных сил Сирии в Идлибской зоне деэскалации, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Со стороны незаконных бандформирований, подконтрольных Турции, обстрелов зафиксировано не было. Вместе с тем, зафиксировано четыре обстрела населенных пунктов Кафер-Таала, Аджель, Урум-Эс-Сугра провинции Алеппо со стороны террористов группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

В ЦПВС также добавили,что подразделения российской военной полиции провели патрулирование по ряду маршрутов в провинции Алеппо, а силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром «Метрас» — Айн-Исса — Махмуди — аэродром «Квайрес» — аэродром «Метрас».

Ранее в пятницу Федеральное агентство новостей сообщало, что протурецкие боевики продолжают осуществлять незаконную вырубку оливковых деревьев в кантоне Африн на северо-западе Алеппо. В то же время союзники Турции перепродают дома сирийцев, которые бежали из кантона во время боевых действий, развернувшихся там в марте 2018 года. Цена за такое покинутое жилище назначается боевиками и, как правило, варьируется от двух до шести тысяч долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.