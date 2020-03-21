Лолита испугала подписчиков, записав видео в маске

Москва, 21 марта. Певица Лолита Милявская испугала своих подписчиков в социальной сети Instagram, опубликовав необычное видео. На нем артистка запечатлена в специальной маске от костюма бактериологической защиты.

На видео, опубликованном Лолитой в пятницу, она рассказывает о предстоящем переносе своих концертов на Дальнем Востоке.

«Всем добрый день! Ввиду сложившейся обстановки, в этом вроде бы нелепом виде, но, чтобы привлечь внимание, я решила сообщить, что у меня тоже перенос дальневосточного тура на май», – заявила Лолита, а после сняла маску.

Она также призвала своих фанатов не паниковать и соблюдать карантин, поскольку данные меры необходимы. Такое появление Лолиты вызвало бурную реакцию у ее подписчиков. Многие оценили креативность артистки, однако другие испугались внешнего вида певицы.

«Надо предупреждать, прежде чем видео в таком внешнем виде записывать», – написали подписчики Лолиты.

Напомним, ранее Лолита в Instagram ответила подписчице, которая заподозрила ее в использовании фонограммы на концертах. В феврале певица два концерта в Германии – один в Пфорцхайме, а другой в Берлине. Отчет о двух событиях она выложила в социальных сетях. Также она поблагодарила слушателей за теплый прием и просьбы выступить на бис, пишет «Газета.ru».