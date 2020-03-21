Сечин ожидает роста цен на нефть до 60 долларов за баррель

Москва, 21 марта. Глава «Роснефти» Игорь Сечин предположил, что уже к концу текущего года цена на нефть может вернуться к 60 долларам за баррель.

«К концу года, я предполагаю, что она может вырасти и вернуться на уровень до 60 долларов. Если будут процессы продолжаться, будет выход сланцевой нефти с рынка», — заявил Сечин в интервью телеканалу «Россия 24».

В пятницу нефть марки Brent торговалась в районе 27-30 долларов за баррель. В среду цены на нефть опускались ниже 19 долларов за баррель.

В начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли достичь компромисса по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Решение Эр-Рияда привело к обвалу цен на нефть, следом подешевел российский рубль. В пятницу курс доллара составил 79,92 рубля, евро — 85,2 рубля.

Отметим, что американские СМИ со ссылкой на нефтяных трейдеров сообщают об ожиданиях дальнейшего обвала цен, несмотря на посуточную положительную динамику. Худшие сценарии предполагают, что стоимость черного золота упадет до 5 долларов за баррель. При этом в прессе США отмечается, что Вашингтон планирует надавить на Эр-Рияд, чтобы заставить отказаться от планов по повышению объемов нефтедобычи, а также намерены пригрозить Москве введением очередных санкций, передает RT.