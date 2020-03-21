Польша объявила режим эпидемии из-за коронавируса

Варшава, 20 марта. Польша вводит на всей территории страны режим эпидемии в связи с распространением коронавируса, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Мы вводим режим эпидемии», — заявил премьер журналистам.

Ранее в стране действовал режим эпидемиологической опасности.

Моравецкий призвал всех граждан страны быть дисциплинированными и соблюдать все предписанные меры безопасности. По его словам, ни у кого не должно остаться мыслей о том, что «его это не касается».

Согласно последним данным, в Польше от COVID-19 скончались шесть человек, диагноз подтвержден у 411 пациентов.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу. Вечером в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались, передает RT.

В общей сложности число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось на 54 человека. Вирус выявлен у 253 человек в стране.