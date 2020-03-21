Сечин назвал главные факторы возникновения кризиса на рынке нефти

Москва, 21 марта. Глава российской госкорпорации «Роснефть» Игорь Сечин назвал факторы, из-за которых мировой нефтяной рынок переживает кризис. По его мнению, причина сложившейся ситуации кроется в распространении коронавируса, санкциях и политических факторах.

По мнению Сечина, предстоящие президентские выборы в США, а также возможная смена руководства Саудовской Аравии являются одной из причин. Вместе с тем, пандемия коронавируса вызвала сокращение работы транспорта, отказ от использования воздушных судов и изоляцию отдельных регионов. Как считает Сечин, в результате это привело к снижению потребления и переизбытку производства.

«С моей точки зрения, коронавирус — действительно серьезная проблема, которую надо учитывать при балансировке рынка. Но здесь также не надо драматизировать эти вещи», – цитирует главу «Роснефти» РИА Новости.

Он также отметил позитивную динамику по выздоровлению заболевших в Китае. В настоящее время там наблюдается снижение количества новых заражений. Определенным средством в борьбе с пандемией стала изоляция, поясняет Сечин.

Глава «Роснефти» также заявил о влиянии санкционного фактора на членов ОПЕК. Совокупность всех этих причин привела к нестабильности. Однако Сечин заявляет, что в будущем рынок откорректируется.

Напомним, в настоящее время «Роснефть» использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке РФ. По мнению руководства госкорпорации, данные меры «должны привести к результату».