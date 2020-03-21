ВОЗ выступила за сохранение карантина для борьбы с коронавирусом

Женева, 21 марта. Всемирная организация здравоохранения назвала исключительно важным физическое дистанцирование людей для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. По словам главы подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, при этом люди не должны изолироваться от общения с друзьями и родственниками.

По словам сотрудницы ВОЗ, современные технологии позволяют поддерживать связь с другими людьми различными способами, не находясь с ними даже в одном помещении.

«Так что найдите способы оставаться на связи при помощи Интернета, социальных сетей. Потому что ваше психическое здоровье также крайне важно», – сказала она.

О том, насколько важно в настоящее время сохранять физическую дистанцию, сказал и исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он отметил, что полномасштабные ограничения на передвижение людей являются лишь временными мерами. Они должны замедлить распространение вируса и помощь системе здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что курение и употребление спиртных напитков может увеличить риск заболевания коронавирусом. Он посоветовал есть здоровую и полезную пищу, которая позволит нормально функционировать иммунной системе. А также избегать сахаросодержащих напитков.