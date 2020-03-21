NYT объяснил, как западные санкции подготовили Россию к мировому экономическому кризису

Москва, 20 марта. Западные санкции подготовили Россию к кризису, вызванному обвалом цен на нефть и пандемией коронавируса, сделав страну более стрессоустойчивой. Об этом в пятницу пишет New York Times.

«Как ни парадоксально, именно санкции и ответные шаги России подготовили Кремль к событиям этого месяца — глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавируса и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми Россия рассчитывала покрыть свои социальные издержки», — пишут авторы издания.

Как уточняет NYT, российские власти и бизнес приспособились к изоляции, что дало им преимущество при подготовке к сегодняшним событиям. Страна далека от краха, а ее бизнес «вступает в кризис с огромными финансовыми резервами». Как уточняет издание, у крупных компаний почти нет долгов, а сама страна «самодостаточна в плане сельского хозяйства».

Авторы издания также обращают внимание на то, что более серьезный удар ждет РФ в связи с распространением короанвируса. Многим придется перейти на работу из дома. А во время восстановления Кремлю, пишут авторы, придется задействовать накопленные резервы.

«Долгие годы аналитики критиковали российскую экономическую политику за излишний консерватизм. Такое чувство, что она отражает глубоко укоренившееся среди русских убеждение: как бы плохо ни шли дела сегодня, завтра они могут стать еще хуже. Но теперь эта политика, похоже, себя оправдывает», — резюмирует New York Times.

В начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли достичь компромисса по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Решение Эр-Рияда привело к обвалу цен на нефть, следом подешевел российский рубль. В пятницу курс доллара составил 79,92 рубля, евро — 85,2 рубля.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу. В общей сложности число заболевших COVID-19 в России за сутки увеличилось на 54 человека. Вирус выявлен у 253 человек в стране.