Сечин рассказал о действиях «Роснефти» для стабилизации валютного рынка РФ

Москва, 20 марта. «Роснефть» использует свою экспортную выручку для стабилизации ситуации на валютном рынке РФ, сообщил глава компании Игорь Сечин.

«С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России», — заявил глава компании в интервью телеканалу «Россия-24».

Сечин добавил, что «Роснефть» работает в плотной координации с Банком России. По его мнению, эти меры «приведут к результату».

В начале марта в Вене прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Участники заседания не смогли достичь компромисса по вопросу сокращения добычи нефти. Позднее Саудовская Аравия заявила о намерении резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Решение Эр-Рияда обесценило нефть более чем на 30%, что стало самым большим падением цены на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года, передавал RT. Днем 19 марта цена российской нефти Urals, которая поставляется в Северо-Западную Европу, падала до 18,64 доллара за баррель, передавала «Газета.ру».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о падении цен на нефть, не стал отрицать, что это «весьма неприятная ценовая конъюнктура», однако добавил, что ситуация не катастрофическая. Он подчеркнул, что «у страны есть солидный запас прочности».

Представитель Кремля также отметил, что Москва не ведет никакой «войны на истощение» с Эр-Риядом, «в среднесрочной перспективе ничего страшного не происходит».