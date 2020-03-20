Набиуллина надела символичную неваляшку, заявляя о сохранении ключевой ставки ЦБ

Москва, 20 марта. Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина выступила на пресс-конференции, посвященной сохранению ключевой ставки, в пиджаке с брошью в виде куклы-неваляшки.

Как заявила Набиуллина, совет директоров ЦБ пришел к выводу, что ключевая ставка должна сохраниться на уровне 6% несмотря на обвал рынков. Однако вполне возможно, что в будущем она будет повышена, поскольку «нельзя исключать, что будут формироваться устойчивые инфляционные факторы».

Набиуллина заявила о сохранении ключевой ставки с брошью-неваляшкойhttps://t.co/m1YzEsFx3L pic.twitter.com/iNReq5dryE — РИА Новости (@rianru) March 20, 2020

«Поэтому не исключаем, что на ближайших заседаниях этот вариант также может быть рассмотрен», – цитирует главу Банка России РИА Новости.

Напомним, ранее экономисты Андрей Марголин и Игорь Лавровский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснили, чем вызвано решение финансового регулятор сохранить ключевую ставку.

По мнению опрошенных экспертов, Центробанк принял решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, чтобы показать, что ситуация находится под контролем. При этом прогнозировать, чего ожидать от следующей сессии Совета директоров Банка России по этому вопросу, преждевременно. Также эксперты отмечают, что регулятор не хочет распространять в экономике страны панические отношения.