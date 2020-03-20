В Германии назвали действие санкций против РФ особенно вредным в период пандемии

Берлин, 20 марта. Действие санкций особенно губительно в условиях пандемии коронавируса, заявил депутат бундестага от Левой партии, глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Разумеется, в сегодняшней ситуации санкции особенно вредны», — заявил Эрнст.

Он подчеркнул, что в сегодняшних условиях все нуждаются «в хорошем международном сотрудничестве», чтобы все страны могли эффективно бороться с пандемией.

«И даже без учета кризиса вокруг пандемии санкции против России далеко нас не уведут», — цитируют немецкого политика «Известия».

Ранее член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия должна пересмотреть свои отношения с Российской Федерацией и отменить непродуктивные экономические ограничительные меры против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса. Позднее член Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что страны БРИКС должны отменить все санкции, которые вводились в обход Совета Безопасности ООН.

На заявления мгновенно отреагировал МИД Украины, который в своем заявлении выступил резко против снятия с России каких-либо санкций.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения, зарегистрированных в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, очаг распространения ранее неизвестного заболевания переместился в Европу, наиболее тяжелое положение отмечено в Италии.

Вечером в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 210 тысяч, при этом более 9 тыс. человек скончались, передает RT.