Der Spiegel назвало австрийский Тироль главным очагом коронавируса в Европе

Берлин, 20 марта. Немецкое издание Der Spiegel заявило, что область Тироль в Австрии является главным очагом распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 в Европе. Соответствующее заявление журналисты сделали, основываясь на статистике.

Сообщается, что многие туристы были инфицированы во время отдыха на горнолыжном курорте Пацнаун-Ишгль. Там вирусом заразились более половины всех граждан Норвегии и треть туристов из Дании. Кроме того, на область Тироль приходится четверть всех случаев заражения SARS-CoV-2 в Австрии.

На сегодняшний день в городе Ишгль введен карантин, из-за ограничительных мер курорт не могут покинуть 20 гостей и около тысячи сотрудников работников туристических компаний. Мэр Ишгля Вернер Курц уже назвал сложившуюся ситуацию «катастрофой» для города, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее Италия обогнала Китай по количеству жертв коронавируса. За сутки число погибших там возросло до 3405 человек, заразились около 4,5 тысячи человек. Таким образом, по числу жертв Италия обошла Китай. В КНР до этого сообщали, что жертвами коронавируса в стране стали 3245 человек, пишет «Газета.ru».

По последним данным, общее количество зараженных коронавирусом в Италии составляет более 33,2 тысячи человек.