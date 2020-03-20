Российские туристы в Марокко до сих пор не знают, когда вернутся домой

Более 450 россиян не могут покинуть Марокко из-за введения режима чрезвычайной ситуации. Страна объявила о закрытии авиасообщения с остальным миром 15 марта из-за пандемии коронавируса. С тех пор туристы, находящиеся в королевстве, не знают каким образом они вернутся домой.

Многим из них финансы не позволяют продолжать оставаться на месте вынужденного отдыха. Кроме того, меры, предпринятые правительством для контроля за пандемией коронавируса, делают это пребывание очень сложным — закрыты кафе, рестораны, общественные места. И жителям и приезжим можно посещать только продовольственные магазины и аптеки в непосредственной близости от их жилья.

По совам Анастасии Сапожниковой из Санкт-Петербурга на данный момент нет никакой информации о том, когда будет организована эвакуация россиян.

«Новостей никаких нет. Очень много слухов, и мы не знаем чему верить. В консульстве сказали, следить за информацией на сайте, собрали паспортные данные, номера телефонов и адреса отелей. Обещали всех обзвонить, когда что-то решится», — рассказала она корреспонденту Федерального агентства новостей.

Российская дипмиссия в Марокко разрабатывает варианты возвращения наших граждан на родину.

«Посольство в Рабате и генконсульство в Касабланке будут оказывать все требуемое содействие, в том числе по транспортировке в аэропорт вылета», — сообщили в дипмиссии.

Между тем режим в Марокко становится все жестче. С сегодняшнего дня, рассказала Анастасия, введен комендантский час — появляться на улице нельзя уже после 18.00. В условиях карантина и неизвестности россияне организовали в соцсети группу помощи, в которой делятся информацией и советами.

«Заболевших коронавирусом среди нас нет, но у некоторых начинается паника. Хорошо, что у нас в группе есть психотерапевт, который постоянно помогает, — рассказывает Анастасия Сапожникова. — Сейчас ищем врача, который сможет сделать одной из туристок плановый укол химиотерапии».

Ранее в такой же ситуации оказались российские туристы в Черногории. Благодаря действиям, предпринятым МИД России, на вечер 20 марта домой прилетели 1165 человек. Ведомство продолжает сбор информации о гражданах РФ не имеющих возможности вернуться.