Гоген Солнцев выгнал из дома покусавшую его пожилую жену 

Москва, 20 марта. Пожилая жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович искусала и исцарапала своего супруга после программы Андрея Малахова. В ответ тот выгнал ее из дома и теперь живет со своей любовницей.

Съемки выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» закончились скандалом. В эфире передачи Солнцев заявил, что готов завести детей. В качестве суррогатной матери готова была выступить дочь его супруги. Однако у нее было условие: Гоген должен отказаться от наследства. Шоумен от такого «предложения» отказался, а в конце программы вовсе обвинил жену в том, что та уже два года живет на его деньги.

Как сообщают «Дни.ру», за кулисами пожилая супруга напала на Гогена, расцарапала ему ноги и руки и покусала его.

После инцидента, по данным издания, Гоген выгнал Терешкович из дома, заявив, что та «пусть катится куда подальше». СМИ он заявил, что после нападения ему трудно ходить, болит все тело. Сейчас шоумен проводит время со своей любовницей Лидией.

Ранее СМИ сообщили о том, что Терешкович потеряла способность самостоятельно двигаться. Согласно предварительной информации, причиной паралича стал длительный запой или неудачная операция по пересадке матки.

По данным прессы, 65-летняя жена Солнцева хочет сделать пересадку матки, чтобы родить мужу ребенка. Мать Гогена, которая старше его жены всего на три года, выступила резко против этой затеи. Она заявила, что ее сыну пора найти себе нормальную девушку и создать полноценную семью. Солнцев заявил, что конфликт с матерью не должен помешать их планам. Несмотря на то, что операция может иметь необратимые последствия.