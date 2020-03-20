Publico рассказало, как выход России из сделки ОПЕК+ повлияет на другие страны

Мадрид, 20 марта. Испанское издание Publico заявило, что отказ Москвы играть в «русскую рулетку» станет смертельным ударом для ОПЕК. Решение России выйти из сделки уже привело к падению акций ведущей госкорпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco на 9%.

Еще четыре года назад страны-члены ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти для того, чтобы стабилизировать цены на рынке. Тогда данное решение принесло ощутимый результат. Однако в этом году Россия отказалась участвовать в сделке, поскольку она уже не отвечает национальным интересам.

После выхода Москвы из сделки ОПЕК+, цены на нефть понизились. Однако это не стало катастрофой для российской экономики, поскольку накопленные ресурсы позволяют стране нивелировать издержки. Но, как считают испанские журналисты, совершенно иначе ситуация обстоит для Саудовской Аравии.

Дело в том, что решение России существенно обвалило акции Saudi Aramco. Это привело к тому, что около 20% населения страны выкупили акции компании, при этом некоторые воспользовались ссудой.

Вместе с тем, автор Publico заявляет, что ОПЕК ждет смертельный удар, поскольку Россия все больше дистанцируется, а члены международной организации лишаются значительного объема доходов, пишет «ПолитПазл».

Напомним, по данным последних торгов мировые цены на нефть вновь снизились более чем на 10%. По данным «Газеты.ru», стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent упала на 4,21% и составила $27,27 за баррель.