Мужчину насмерть сбили во дворе жилого дома в Москве. ФАН-ТВ

ЧП случилось сегодня вечером на юго-востоке столицы. Рядом с домом №5 на улице Кухмистерова автомобиль насмерть сбил пешехода, двигаясь по внутридворовому проезду.

Мужчина скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники полиции, идет проверка.