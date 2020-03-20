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ФАН-ТВ

Мужчину насмерть сбили во дворе жилого дома в Москве. ФАН-ТВ

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ЧП случилось сегодня вечером на юго-востоке столицы. Рядом с домом №5 на улице Кухмистерова автомобиль насмерть сбил пешехода, двигаясь по внутридворовому проезду.

Мужчина скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники полиции, идет проверка.

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